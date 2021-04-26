صحة المنيا تنظم اليوم قافلة طبية بقرية المطاهرة بمركز أبوقرقاص ضمن حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية المطاهرة بمركز أبوقرقاص خلال يومى الأحد والاثنين 26 و27 من إبريل الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.