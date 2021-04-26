شبورة ترابية خفيفة وطقس حار يسود محافظة أسوان.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

تسود محافظة أسوان، اليوم، الاثنين، طقسا حارا نهارا لطيف ليلا، مع ظهور لبعض الأتربة التى يصاحبها نشاط الرياح، وانتظام حركة الملاحة النهرية والجوية، وتبلغ درجة الحرارة المتوقعة فى أسوان اليوم العظمي40 درجة والصغرى 28.

وحذرت إدارة مرور أسوان قائدى المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، بتوخى الحذر أثناء القيادة نظرا لظروف الشبورة الترابية الطفيفة التى تتزايد نسبتها بالمناطق الصحراوية.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وطقس حار على جنوب سيناء وطقس حار على شمال الصعيد وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحرى وطقس لطيف على السواحل الشمالية وطقس معتدل على شمال الصعيد وطقس معتدل على جنوب سيناء وطقس معتدل على جنوب الصعيد.