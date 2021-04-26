وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من الاثنين الماضى، ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يوم الأربعاء، الـ 28 من أبريل الجارى.