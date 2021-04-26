سكاى نيوز: توقيف شخصين مرتبطين بتهريب شحنة المخدرات الأخيرة للسعودية

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم توقيف شخصين مرتبطين بتهريب شحنة المخدرات الأخيرة للسعودية، فيما دعت السلطات اللبنانية ، المملكة العربية السعودية لإعادة النظر بقرارها حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية أو المرور بأراضيها.

وطلبت الرئاسة اللبنانية من المدعي العام متابعة التحقيقات بشأن تهريب المخدرات، فيما دعت الحكومة اللبنانية قوى الأمن لتكثيف ملاحقة المهربين.

وقالت الرئاسة اللبنانية، سنطلع السلطات السعودية على نتائج التحقيقات بشأن التهريب بأسرع وقت.

وقالت السلطات اللبنانية، إن هناك اتفاق على ضرورة التحقيق بعمليات تهريب المخدرات، وتم تكليف وزير الداخلية اللبناني بمتابعة التحقيقات بقضية تهريب المخدرات عبر الصادرات.