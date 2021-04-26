اليوم السابع
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سقوط "ديلر" الحشيش بحوزته كمية من المخدر في الجيزة

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:00 ص
سقوط "ديلر" الحشيش بحوزته كمية من المخدر في الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط عاطل في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه في منطقة المنيب، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة المنيب لترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع، قبل توزيعها بين زبائنه، والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

امن الجيزة

قسم الجيزة

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