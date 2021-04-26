رامى تاجر أدوات صيد بدمياط: الجمبرى الحى أفضل الأنواع لصيد القاروص واللوت.. صور

دمياط _ معتز الشربينى

هواية الصيد متعة لا يعرفها إلا من مارسها واهتم بها مرحبا، وفى دمياط يوجد الآلاف من هواة صيد الأسماك الذين ينتشرون في مختلف المصائد، حيث تتميز محافظة دمياط دون غيرها من المحافظات بوجود البحر المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة.

"اليوم السابع"، التقى أحد تجار أدوات الصيد نتعرف منه على أنواع الصنار والطعم التي تستخدم في صيد الأسماك.

يقول رامي الصياد يوجد أنواع متعددة من الصنار والأسنان التي تستخدم في الصيد منها سن النرويجي والعادي والمستاد والتاج والشرب هوك، وهذا الصنار يستخدم منه أنواع في صيد النيل وأخرى في صيد البحر المتوسط.

وأشار الصياد، إلى أن سن الصنار يختلف حسب نوع السمك المراد إصطياده، فكل نوع سمك له مقاس سن معين، وأن اغلب الصنار حاليا يستخدم فى إصطياد أسماك القاروص اللوت والدنيس، ويوجد ماكينات الصيد الخاصة بالمياه المالحة وأخرى مرحبا للصيد من مياه نهر النيل وتبلغ مقاسات وطول هذه الصنار 2 متر الى 6 امتار حسب المكان المحدد لاصطياد.

وأضاف رامى، توجد أنواع متعددة من الطعم منها دود الأرض يستخدم فى صيد أسماك البلطي والقراميط والجود الحشف وهي توجد بجوار حجر المياه المالح ودود الأبيض ويوجد فى رمل ماء مالح، وكذلك يوجد أنواع أخرى مثل دود أبو جراب ودود النار و يستخدم طعم الدراجولا أيضا.

وتابع رامي الصياد، يوجد أيضا جمبري حي ويعد أعلى أنواع الطعام في صيد أسماك كبيرة خاصة القاروص واللوت، مشيرا إلى أن الأسماك لها موسم محدد وكل صنار وطعم يناسب موسم الاسماك، وأن أفضل الأسماك حاليا صيد القاروص و اللوتو و يمكن إستخدام ثعبان البحر فى إصطيادها.

يضيف الصياد، أن اسعار الصنار يبدأ من 85 حتى 5000 جنيه حسب نوع البوص، والطعم الدود يبدأ بدود الأرض من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والجمبرى الحي 1/8 كيلو يتراوح بين 20: 30 جنيه، مشيرا إلى أن أغلب أبناء دمياط يعشقون صيد الأسماك ويعرفون أنواع الصنار والطعوم ومواعيد تواجد الأسماك بالساحل ويقضون أغلب أوقات الفراغ فى الإصطياد.



أدوات صيد



انواع الصنار



جمبرى حى



سن الصنار