اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه غدا لسرت لحضور اجتماعات لجنة 5+5

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:53 م
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه غدا لسرت لحضور اجتماعات لجنة 5+5 الدكتور محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي سوف يتوجه غدا الثلاثاء لسرت لحضور اجتماعات لجنة 5+5.

66
 
وكان رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الدكتور محمد المنفى، استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه والوفد المرافق له. 

وأكد المجلس الرئاسي الليبى في بيان له إن الجانبان تناولا العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأعرب المنفى عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون. 

من جانبه أكد فقيه دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مؤكدا دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

 

المجلس الرئاسى الليبى

سرت

ليبيا

مجموعة 5 5

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة