رئيس القابضة للتأمين: نستثمر 60 مليار جنيه ونسعى للتعاون مع الصندوق السيادى

كتب عبد الحليم سالم

أكد باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين ، إنه تم تغيير نظرة القابضة لسوق الاستثمار فى مصر، ولا سيما أن المجموعة لديها نحو 60 مليار جنيه استثمارات، ألا أنه فى فترات سابقة لم يكن يتم الاستفادة منها بشكل كبير.

جاء ذلك خلال لقاء لجمعية الاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي ورئيس الجمعية، بمشاركة أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي

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أضاف باسل الحينى، إننا ركزنا على حسن إدارة الاستثمار فى مجموعة شركاتنا سواء مصر للتأمين أو مصر لتأمينات الحياه أو مصر لإدارة الأصول، من خلال العمل كمجموعة واحدة، وليس مجرد جزر منعزلة.

أشار إنه سيتم التقديم على تأسيس شركة تأمين طبى، الفترة المقبلة للعمل فى السوق، مع السعى للتوسع فى مختلف الانشطة الاستثمارية والتأمين بالتعاون مع البنوك العامة وبنوك الاستثمار وكبرى المؤسسات المالية، لافتا انه قريبا سيتم طرح 25% من شركة مصر لتامينات الحياه، كما نسعى للتعاون مع الصندوق السيادي، مما يعزز من الايرادات للخزانة العامة للدولة التى تمتلك المجموعة كلها.