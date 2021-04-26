وقال زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم" ـــ "كل الأمور تشير إلى أن اللقاء سيتم، وقد اقترحنا إجراء اللقاء فى دونباس وأن الرئيس بوتين أكد رغبته فى إجراء لقاء، لكنه اقترح إجراءه في موسكو، وسنتواصل مع إدارة الرئيس بوتين للتفاهم وتحديد موعد ومكان مناسب لكلا الطرفين لعقد اللقاء".

وأكد زيلينسكى أنه يهتم بمحتوى اللقاء، وأن مكان إجرائه هو مسألة تفاصيل لا أكثر.. مشيرا إلى أنه جاهز لأن يبحث مع بوتين مسألة وضع الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية ومسألة الكنيسة الأرثوذكسية.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه لا تتوفر لديه أى تفاصيل حول اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسى والأوكرانى.

