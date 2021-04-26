اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 09:37 م
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دراسة أمريكية: الفلفل الحار يُقلل من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:00 م
دراسة أمريكية: الفلفل الحار يُقلل من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب الفلفل الحار
كتبت مروة هريدى

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كشفت دراسة أمريكية أن الفلفل الحار يتمتع بمجموعة من الفوائد الصحية، وأن هناك علاقة بين طول العمر الافتراضى واستهلاك الفلفل الحار، حيث يساعد فى الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".
 
 
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البحث مستمر بعمق بشأن العناصر الغذائية الأكثر فائدة لتعزيز طول العمر، وأثار الفلفل الحار اهتمام المجتمع العلمى لهذا السبب على وجه التحديد، حيث وجدت الدراسات أن تناول الفلفل الحار له تأثير مضاد للالتهابات وللأكسدة والسرطان ويرجع ذلك لاحتوائه على مادة الكابسيسين وهو المركب الذى يعطي الفلفل الحار خصائصه الخفيفة إلى الحادة عند تناوله.
 
 
فلفل الاحمر
 
 
وأشارت نتائج العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص المشاركين فى الدراسة والذين تناولوا الفلفل الحار انخفضت لديهم معدل وفيات القلب والأوعية الدموية بنسبة 26%، وكذلك الوفيات الناجمة عن الإصابة بالسرطان بنسبة 23%، وكذلك انخفضت معدل الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى بنسبة 25%.
 
 
فلفل احمر
 
 
من جانبه، قال كبير المؤلفين بو شو طبيب القلب فى مستشفى القلب فى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة، إنه فوجئ عندما وجد فى هذه الدراسات المنشورة سابقًا أن الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار مرتبطًا بتقليل المخاطر بشكل عام لجميع الأسباب والأمراض القلبية الوعائية والوفيات بالسرطان، موضحًا أنه من المستحيل القول بشكل قاطع أن تناول المزيد من الفلفل الحار يمكن أن يطيل العمر ويقلل من الوفيات، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج الأولية.

الفلفل الحار

فوائد الفلفل الحار

امراض القلب

الاوعية الدموية

السرطان

مضاد الالتهابات

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