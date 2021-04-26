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خلال ساعات.. الحكم على 10 من الإخوان بتهمة الانضمام لخلية عنقودية مسلحة

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على 10 من الإخوان بتهمة الانضمام لخلية عنقودية مسلحة المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الإثنين، بحكمها في محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.

 

وكانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

 

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعاً أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى فبراير 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


اللجان النوعيه

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