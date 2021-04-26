جولة فى سوق البازار ببورسعيد.. اعرف إزاى تختار المخلل الطازج.. لايف

والتقى اليوم السابع أحد الباعة المتخصصين فى بيع المخلل والذى تحدث عن كيفية التعرف على مواصفات المخلل الطازة وذلك من خلال الصفات الظاهرية وجودتها من حيث درجة لون السائل ورائحة المخلل مؤكدا على أن نحاج المخلل يعتمد على اختيار نوع الخضروات التى سيتم تخلليها ودرجة جودتها وأن تكون طازجه وتناسب درجات التخليل التى سيتم تنفيذها عليه وخاصة فى أنواع الخيار والليمون والزيتون والباذنجان وهى أصناف متنوعة وكثيرة جدا .

وقال محمد جبر صاحب محل المخللات ، أن تمليح الخضروات لا تصلح مع كافة الخضروات حتى فى النوع الواحد ومنها على سبيل المثال الخيار والباذنجان يجب اختيار الانواع الجيدة من الخضروات لتكون طازجة مشيرا إلى أن تركيز نسبة الاملاح فى المخللات ليس ميزة فى المخلل ولكن ربما يكون بسبب طول فترة تخزينه ويجب على المشترى مراعاة التعرف على فترة التخزين وتاريخ الصنع .

وقدم جبر وصفة منزلية لربات البيوت عن كيفية تخليل الباذنجان المخلل فى المنزل أنه يجب أن يكون صغير الحجم وطازج حيث يتم ازالة القمع من على ثمرة الباذنجان ويتم غليه فى الماء الفاتر 3 أو 4 مرات ويتم تصفيه وعمل فتحات فى كل ثمرة ويتم حشوه بخلطة البهارات والشطة والبنجر الاحمر لاكسابه اللون الطبيعى ويتم وضعه فى برطمان محكم الغلق وتركه لمدة يومين خارج الثلاجة وبعد ذلك يتم وضعه فى الثلاجة ويقدم للأكل مع مراعاة عدة وضع الايدى داخل البرطمان لانه ليس فيه مواد حافظة وتلامس الايدى قد يؤدى لسرعة تلف المخلل.