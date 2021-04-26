جهاز حدائق أكتوبر يسلم وحدات سكن مصر عقب العيد بعد حل إشكاليات الكهرباء

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، أن الجهاز سيستأنف عملية تسليم وحدات مشروع سكن مصر ، عقب عيد الفطر، وذلك بعد توقف دام لنحو شهر بسبب مشاكل فى توصيل الكهرباء للمشروع، لافتا إلي أنه تم حل تلك الاشكالية مع شركة الكهرباء، ومن المقرر أن يستأنف الجهاز تسليم الوحدات عقب العيد مباشرة .

وأضاف أنه تم الانتهاء من تسليم 3670 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر الحاجزين ، من إجمالى 10 آلاف وحدة ، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تسلم كامل الوحدات قبل ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تسليم نحو 117 عمارة بحوالي 2808 وحدة بمنطقة خلف مدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى أنه تم تسليم نحو 37 عمارة بواقع 888 وحدة بمطقة الداون تاون، موضحا أن إجمالي الوحدات التي تم تسليمها للحاجزين حتى الآن بلغ حوالى 3672 وحدة من إجمالي 10 الآف وحدة بالمدينة.

وأشار إلى أنه من المستهدف إنهاء تسيم كافة وحدات المشروع بمنطقة خلف مدينة الإنتاج الإعلامى في موعد أقصاه ديسمبر المقبل، موضحا أن الوحدات التي يتضمنها موقع المشروع حوالى 207 عمارة بواقع 4968 وحدة ، بينما من المستهدف إنهاء تسليم كافة وحدات المشروع بمنطقة الداون تاون في 30 ديسمبر المقبل.

كان جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قد أعلن فى وقت سابق تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر.