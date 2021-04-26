تنمية الصعيد.. مشروع لتوليد الكهرباء بالوليدية فى أسيوط بـ8 مليارات جنيه.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التشغيل التجريبى لمشروع الوحدة الثالثة لمحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات والذى يجرى تنفيذه ضمن المشروعات القومية العملاقة التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه مصرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الصعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مختار فهمى رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء والمهندس عماد جمال مدير عام محطة كهرباء الوليدية المركبة ذات الضغوط فوق الحرجة ولفيف من مهندسى المشروع والشركات المنفذة والمشرفة على التنفيذ.

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للمحطة بتفقد أقسام المحطة والتى شملت وحدة التحكم والمراقبة وشاهد بدء التشغيل التجريبى لإنتاج الكهرباء بالوحدة تمهيدًا للتشغيل النهائى خلال الشهور الماضية كما تفقد المحافظ أقسام المشروع وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حيث تفقد قسم الغلايات والمحولات والتوربينات والمكثف وطلمبات رفع الضغط وطلمبات سحب المياه على النيل مباشرة فضلًا عن تفقد غرفة التحكم والمراقبة والصيانة واستمع إلى شرح للمهندس عماد جمال مدير المشروع والذى أشار إلى أن الوحدة يجرى تنفيذها بتكلفة إجمالية متوقعة 480 مليون دولار أمريكى أى حوالى 8 مليارات جنيه مصرى وتم تجهيزها للعمل باستخدام الغاز الطبيعى أو المازوت فى الإشعال مع الالتزام بالقانون المصرى للبيئة فضلًا عن تجهيز الوحدة بمنظومة سحب الرماد من غازات الاحتراق لضمان الالتزام الكامل بيئيًا لافتًا إلى أن أعمال المشروع تتكون من 17 حزمة تم اسنادها إلى عدد من الشركات العالمية وذلك عن طريق طرح مناقصة عالمية بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المصرية.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – بالجهد المبذول لنهو المشروع فى توقيتاته المحددة وبدء التشغيل التجريبى له لإنتاج الكهرباء وربطه بالشبكة الموحدة كما وجه الشكر لمدير المشروع وجميع القائمين على تنفيذ الأعمال ومهندسى وحدة التحكم من الشركات الأجنبية والمصريين لجودة الأعمال وعمل تجارب ناجحة لتشغيل الشعلة وحتى المرحلة النهائية لاشعالها بنجاح ومراعاة معايير الأمن والسلامة مؤكدًا على أهمية مشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء وضخامة الأعمال التى يجرى تنفيذها بالمشروع وفقًا لأحدث المعايير القياسية العالمية لافتًا إلى أهمية المشروع الذى سيتم ربطه على شبكة جهد 500 ك.ف مع الشبكة الموحدة لجمهورية مصر العربية مشيدًا بوجود وحدة قياس الانبعاثات الموجودة بها وذلك للتحكم فى الانبعاثات الناتجة عن المحطة كى لا يكون هناك أى تلوث للبيئة.



محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي للوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية (2)



محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي للوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية (4)



محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي للوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية (6)