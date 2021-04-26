تحرير 89 غرامة لعدم ارتداء الكمامة وتطهير 84 شارع بطهطا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

واصلت الأجهزة التنفيذية بنطاق محافظة سوهاج، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مجهوداتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بعدد من الحملات المكثفة بنطاق المدينة، والقرى التابعة، استهدفت المقاهى والكافيهات، والمحلات، ووسائل المواصلات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أن الحملات أسفرت عن تحرير 89 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 11 شيشة، مشيرة إلى أن الحملات استهدفت عدد من شوارع المدينة، ومنطقة ساحل طهطا، والمجالس القروية بالصفيحة، ونزلة القاضي، وبنجا، وشطورة، والصوامعة غرب، لافتة إلى القيام بحملات موازية لرش وتعقيم الشوارع، والمصالح الحكومية، والمدارس، وأماكن تردد المواطنين، حيث تم رش وتعقيم 84 شارع رئيسى وفرعى بنطاق المدينة والقرى التابعة.