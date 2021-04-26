اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بريطانيا تخفض سن الأشخاص ذوى أولوية الحصول على لقاح كورونا لـ 44 عاما

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:00 م
بريطانيا تخفض سن الأشخاص ذوى أولوية الحصول على لقاح كورونا لـ 44 عاما لقاح فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا، اليوم، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 44 عامًا في إنجلترا مدعوون الآن لحجز لقاحات فيروس كورونا، حيث سيتلقى حوالي نصف مليون شخص في الفئة العمرية رسالة نصية تدعوهم إلى الحصول على اللقاح من خلال خدمة الحجز البريطانية، بعد أن كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب موقع جريدة "مترو" البريطانية.

Screenshot 2021-04-26 131038

ويأتى ذلك مع استمرار الإطلاق السريع لبرنامج التطعيم في المملكة المتحدة مع إعطاء ما يقرب من 650 ألف جرعة في آخر 24 ساعة، وهذا يعني أنه تم الآن إعطاء أكثر من 33.5 مليون جرعة أولى و 12.5 مليون جرعة ثانية للبريطانيين .

SEI_76363467

ومن المتوقع دعوة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 43 عامًا لإعطائهم اللقاح في الأيام المقبلة.

وهناك أيضًا آمال في أن يتم تلقيح الأشخاص في الثلاثينيات من العمر "في غضون أيام"، كما تم إصدار مقطع فيديو حكومي جديد يحث الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا على تلقي دعوات اللقاحات الخاصة بهم.

وتم بالفعل تطعيم بعض الشباب الذين يعانون من أمراض مزمنة أساسية والأطباء والتمريض في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا قبل الآخرين في الفئة العمرية.

وقال السير سيمون ستيفنز الرئيس التنفيذي لـ هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS England: "إعطاء اللقاحات للفئات العمرية المختلفة بسيطة وفعالة وتوفر حماية حيوية ضد فيروس كورونا."

PRI_188348091

لقاح فيروس كورونا

لقاح كورونا

اولوية الحصول على لقاح كورونا

اولوية لقاح كورونا

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة