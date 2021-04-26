بدء الامتحان المجمع لطلاب خامسة ابتدائى وثانية إعدادى وسط إجراءات احترازية

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثانى الاعدادى أداء الامتحان المجمع لشهر أبريل وسط إجراءات احترازية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا، حيث التزام الطلاب بارتداء الكمامة والتباعد كما عقمت المدارس الفصول الدراسية منذ أمس لاستقبال الطلاب صباح اليوم.



ويؤدى طلاب الصفين الخامس والثانى الاعدادى الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات فى ورقة واحدة بها مجموعة وعدد من الأسئلة المجمعة تشمل جميع المواد كلها عبارة عن اختيار من متعدد يجيب الطالب فيها باختيار الإجابات الصحيحة فقط، كما تشمل الأسئلة منهج شهر أبريل فقط، ويعتبر الامتحان الحالى هو أخر اختبار بالعام الدراسى الجارى .



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.



ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.







