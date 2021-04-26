المشروع القومى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ نقلة حضارية للتعامل الأزمات ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

تابع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد الاستعدادات النهائية لتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور اللواء عمرو فاروق مساعد مدير الإشارة، واللواء إبراهيم عزب المشرف العام على المركز، وهيئة الرعايا الصحية والإسعاف وقناة السويس، وممثلى الكهرباء والبترول والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصرى.

وأكد المهندس عمرو عثمان، أن المشروع يعد نقلة حضارية كبرى تخطو به مصر طريق الدول العالمية المتقدمة، للتعامل مع الأزمات والطوارئ بمنظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة، بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة، وتقليل الخسائر والحفاظ علي الأرواح.

وأوضح أنه تم اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، لتكون نموذجًا ونقطة انطلاق لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية، كما حدث في منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.