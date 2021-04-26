اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية: اقتصار التغطية الإعلامية على التليفزيون المصرى

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:35 م
الكنيسة الأرثوذكسية: اقتصار التغطية الإعلامية على التليفزيون المصرى الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن إجراءات جديدة بشأن التغطية الإعلامية لأسبوع الآلام، وأكدت على التهنئة بشهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد.
 
 
وجاء فى بيان الكنيسة "فى ظل الظروف الحالية وتفشى الفيروس، ما يفرض علينا قيودٍ عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لأي من المناسبات الكنسية الحالية والتي تنتهي بعيد القيامة المجيد".
 
 
وشددت على أن التليفزيون المصرى سيبث قداس العيد مساء يوم السبت الموافق ١ مايو، ويمكن للقنوات الراغبة فى بث القداس عىلى شاشاتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصرى.
 

الكنيسه الارثوذكسيه

اسبوع الآلام

فيروس كورونا

التليفزيون المصرى

عيد القيامه

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