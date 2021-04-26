كيف تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية باثنين البصخة فى أسبوع الآلام؟

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الإثنين، باثنين البصخة، حيث يوافق يوم ذكرى خروج المسيح من بيت عنيا قاصداً الهيكل، وفى طريقه مر بشجرة التين غير مثمرة فلعنها، وهى شجرة كانت ترمز للشعب اليهودى، وتمثل رذيلة الرياء حيث لها المظهر وليس فيها ثمر.

ولا يقام قداسات فى أيام البصخة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من أسبوع الآلام، ويحظر رفع البخور فيها حتى إذا توفى أحد فى تلك الأيام، فليحضروا به إلى البيعة وتقرأ فصول وقراءات ما يلائم ساعة دخول المتوفى إلى الكنيسة من السواعى الليلية أو النهارية بدون رفع بخور.

وأكد القمص موسى المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الخمسة أيام من الاتنين للجمعة تصلى فيها 5 صلوات تسمى سواعى فى الفئة النهارية من السادسة صباحا حتى الساعة 3 عصراً كما يوجد فيه 5 صلوات سواعى فى الفترة من 4 حتى 10 مساء، وتحدد كل كنيسة أوقات ساعات الصلاة.

وأشار القمص موسى، إلى أنه فى بداية كل ساعة يكون هناك تسبيحة تسمى ثوقتيتي جوم (نص تسبيحة تقال فى كل صلاة من الصلوات وجزء من الإنجيل فى كل صلاة).

جدير بالذكر، أن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، قال إن الموقف بخصوص الاحتفال بأسبوع الآلام هناك 50% من الإيبارشيات قررت اختصار الصلوات على الكهنة فى كل كنيسة وعدد من الشمامسة بدون حضور شعبى.

وأضاف إبراهيم، أن هذه الإيبارشيات فى المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا مثل سوهاج وقنا وأسيوط ومحافظات القنال الثلاثة وبعض المحافظات فى الدلتا، موضحًا أن هناك النصف الآخر من الكنائس اقتصر الحضور الشعبى فيه على نسبة 25%، مؤكدا أن هذه الإيبارشيات ستكون موجودة فى القاهرة والإسكندرية والجيزة.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أنه فى الإجمال لا يوجد صلوات فى الكنائس بدون تحديد نسبة الحضور بها، موضحا أنه لا يوجد كنيسة ستدعو بشكل عام الأقباط للصلوات، لافتا إلى أن الكنائس ستقوم بإذاعة الصلوات عبر بث مباشر على القناة الرسمية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.