الكرملين: لا تأكيدات حول إجراء لقاء الرئيسين بوتين وبايدن منتصف يونيو القادم

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف: "إنه لا يؤكد إجراء لقاء بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن يومى 15 و16 يونيو القادم " .

وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفى اليوم الاثنين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية-: "كانت هناك بعض المقترحات بهذا الشأن، ولا يمكننى تأكيد هذه المواعيد لا سيما أنه لا توجد هناك أى اتفاقات بشأن المواعيد " .

وتابع المتحدث الصحفي للكرملين: " الحديث يدور حقا عن إجراء هذا اللقاء فى أشهر الصيف، ولكن الموعد لم يتم تحديده حتى الآن"، موضحا أن بلاده يتعين عليها تحليل العديد من العوامل من أجل التوصل إلى أى اتفاقات نهائية بهذا الشأن".

وأكد بيسكوف أيضا أن الحديث عن مكان إجراء لقاء الرئيسين الروسى والأمريكى سابق لأوانه أيضا، موضحا أنه لم يتم تحديد أى بلد لعقد هذا اللقاء حتى الآن، قائلا: " إن الحديث عن مكان إجراء اللقاء المقبل لا يمكن قبل تحديد موعد إجراء اللقاء نفسه".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن اقترح مؤخرا على نظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفى إجراء لقاء بينهما فى أراضى دولة ثالثة.

