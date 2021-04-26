اليوم السابع
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الكرملين: الأسد يطلع بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية فى اتصال هاتفى

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:07 م
الكرملين: الأسد يطلع بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية فى اتصال هاتفى بوتين وبشار الأسد - أرشيفية
وكالات

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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد.
 
ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان للرئاسة الروسية أن الرئيسين بحثا أثناء المكالمة التي بادر إليها الجانب السورى، "القضايا الملحة من الأجندة الثنائية، وخاصة آفاق تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة عدوى كورونا، بما في ذلك توريدات للقاحات الروسية".
 
وذكر البيان ، أن الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا على ما تقدمه للشعب السوري من "الدعم الشامل والمساعدة".
 
وتابع الكرملين أن تبادل الآراء بين الرئيسين حول الوضع في سوريا ركز على "الدفع بعملية السلام السورية ضمن إطار أنشطة اللجنة الدستورية".
 
وبحسب البيان، فقد أطلع الأسد بوتين على سير التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية السورية المقررة في شهر مايو المقبل، كما اتفق الطرفان على "مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات".

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