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العراق.. "كتائب حزب الله" تطالب بإقالة حكومة الكاظمي جراء حادث مستشفى بغداد

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:00 ص
العراق.. "كتائب حزب الله" تطالب بإقالة حكومة الكاظمي جراء حادث مستشفى بغداد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
(وكالات)

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طالبت حركة "كتائب حزب الله" في العراق بإقالة حكومة مصطفى الكاظمي على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته 82 شخصا.

وذكرت الحركة في بيان: "يوم بعد آخر تنزلق بلادنا بخطى متسارعة نحو مهاوي مفجعة، تارة يعمل عليها الاحتلال وأخرى يسببها فساد الفاسدين في ظل غياب القانون والذي جعل ملف الخدمات بالعموم كالفريسة تتنافس في نهشها مافيات الفساد، لتجعل الإنسان العراقي أكثر معاناة وعوزا في معركة جديدة تضاف لمعركتي الإجرام الداعشي ووباء كورونا".

وأضافت: "في الوقت الذي نعزي فيه أسر الشهداء بفاجعة مستشفى ابن الخطيب، نطالب بإقالة حكومة الكاظمي التي زادت من ويلات العراقيين وعمقت الفقر والعوز بين الشرائح الفقيرة ووضعتها تحت رحمة الاحتلال وحيتان الفساد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية الحادث.

 


مصطفى الكاظمي

العراق

بغداد

حريق

مستشفى

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