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السجون تفرج عن 2674 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:24 ص
السجون تفرج عن 2674 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء قطاع السجون
كتب ــ محمود عبد الراضى

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أفرج قطاع السجون عن 2674 من نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2674) نزيلا.

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء

 


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