من جانبه، أعلن الرئيس بوتين أنه يجب على القيادة الأوكرانية أن تجرى فى البداية لقاءات مع قيادة جمهورتى دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، ثم مع المسؤولين الروس، مؤكدا استعداده لقبول زيلينسكي في موسكو فى أى وقت مناسب، إذا رغب الأخير فى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفى نفس السياق - عبر نائب رئيس الوزراء الأوكرانى أليكسى ريزنيكوف عن اعتقاده بأن زيلينسكى لن يذهب إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين،مضيفا أن المحادثات بينهما يجب أن تجري في إطار مجموعة "النورماندى" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)، حاصة وأن زيلينسكى سبق وأن اقترح إجراء لقاء فى أى نقطة من منطقة دونباس الأوكرانية التى تتواصل فيها الحرب.

من جهته، قال رئيس وفد كييف فى مجموعة الاتصال حول دونباس، ليونيد كرافتشوك، إن زيلينسكي يمكن أن يجرى محادثات مع بوتين فى دولة محايدة وليس فى روسيا .