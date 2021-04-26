اليوم السابع
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الخارجية الأوكرانية: سنرد بالمثل على طرد أحد دبلوماسينا من روسيا قريبا

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:10 م
الخارجية الأوكرانية: سنرد بالمثل على طرد أحد دبلوماسينا من روسيا قريبا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
(أ ش أ)

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 أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، اليوم /الاثنين/، أن كييف سترد بالمثل على طرد أحد دبلوماسييها من روسيا في وقت قريب، مشيرا إلى أن قرار موسكو بطرد الدبلوماسي الأوكراني غير منطقي.

ونقلت وكالة (آر بي كا أوكرانيا) عن نيكولينكو قوله "لا يوجد أي منطق في إعلان أحد دبلوماسيي السفارة الأوكرانية في موسكو شخصا غير مرغوب به.. لا يوجد سبب لهذا، هذا القرار يؤكد النهج الذي اختارته روسيا للتصعيد مع أوكرانيا، وردنا على هذا الاستفزاز لن يتأخر".

وأضاف "ستعلن وزارة الخارجية قريبا عن طرد أحد الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل"، مشيرا إلى أن بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن طرد موظف بالسفارة الأوكرانية هو استفزاز آخر.

يذكر أنه في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، أعلنت موسكو عن احتجاز دبلوماسي أوكراني بتهمة محاولة الحصول على معلومات سرية وطُلب منه مغادرة البلاد.. ومن جانبها، اعتبرت كييف هذا الأمر استفزازا، مؤكدة أنها سترد بطرد دبلوماسي روسي في غضون 72 ساعة.

ومن جهتها، أفادت الخارجية الروسية، يوم أمس الأول /السبت/، بأنها استدعت القائم بالأعمال الأوكراني فاسيل بوكوتيلو، وأبلغته أن لدى الدبلوماسي مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

جدير بالذكر أنه على خلفية تدهور العلاقات بين موسكو وكييف بسبب الأزمة في شرق أوكرانيا وانضمام القرم لروسيا، أصبحت روسيا مستهدفة من قبل السلطات الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات المختصة لدول حلف شمال الأطلسي.. وفي وقت سابق، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباطه لمحاولات اختراق لشبه جزيرة القرم ولسلسلة من الأعمال التخريبية كانت تخطط لها الاستخبارات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.

 

 


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موسكو

القرم

الخارجية الروسية

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