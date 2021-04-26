الحكومة البريطانية تغضب عائلات ضحايا كورونا برفض التحقيق فى تعاملها مع الوباء

كتبت: ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان، إن الحكومة البريطانية سببت غضبا بين العائلات التى فقدت أحبائها بسبب كورونا، وذلك بعدما أخبرتها أنها مشغولة جدا للبدء فى تحقيق حول تعامل بريطانيا مع الوباء على مدار أشهر.

وفى خطاب من ست صفحات موجه لمحامين إلى آلاف العائلات الذين يطالبون بتدقيق عام، وقالت الحكومة إن إجراء التحقيق غير مناسب وأن نفس الناس الذين سيحتاجون لتقديم أدلة للتحقيق يعملون على مدار الساعة.

وأضافت الجارديان، أنه ليس من المتوقع أن يتم تخفيف عبء العمل الحكومة فى الأشهر المقبلة.

وفى بيان يبدو أن ينقض وعد رئيس الحكومة بوريس جونسون، بحسب الصحيفة، قالت الحكومة لمجموعة عائلات كوفيد 19 الثكلى من أجل العدالة أن تركيزها الكامل منصب على توزيع اللقاحات والاستعداد لتأثيرات الموجة الثالثة من الفيروس التى تشهدها حاليا بعض الدول المجاورة.

وجاء فى الرسالة التى أرسلت فى الأول من أبريل، أن آليات تعلم الدروس المستفادة موجودة بالفعل، مستشهدة باستفسارات من لجان النواب ومكتب التدقيق الوطنى.. لكن هذه العائلات تعتقد أنه مع انخفاض أعداد الإصابات لأدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضى، وحصول نحو ثلثى البالغين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فإن التحقيق قد تأخر كثيرا.

وقال جو جودمان المشارك فى تأسيس جماعة ثكلى كوفيد، إن موقف الحكومة ينطوى على مماطلة وإهانة لمن فقدوا أحبائهم، ويمنع الحكومة عن حماية الأرواح فى المستقبل بأفضل ما لديها.