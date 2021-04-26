الجيزة تعلن بدء تسكين أهالى عزبة حرب بمساكن جديدة الأسبوع المقبل.. صور

أعلنت محافظة الجيزة ، الاستعداد لتسكين أهالى عزبة حرب المرحلة الثانية بعمارات جديدة بمنطقة منشأة البكاري بحي الهرم، وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة المناطق العشوائية وخلق بيئة معيشية أفضل للمواطنين، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم، إنها تولى اهتماماً كبيراً للمناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي تعد منطقة عزبة حرب أحد هذه المناطق، حيث تم إنشاء 4 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية بتبرع كامل من سمو حاكم إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لتكون سكن بديل لأهالى منطقة عزبة حرب، وعليه قامت المحافظة بعمل حصر ودراسة للأهالي القاطنين بالعزبة وتم إجراء قرعة بين الأهالي مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية.

وقالت محافظة الجيزة، إنه يجرى العمل للانتهاء من أعمال المرافق الحيوية من كهرباء ومياه شرب للعمارات استعداداً لافتتاح المشروع رسمياً وتسكين الأهالي الأسبوع المقبل.