وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مشروع مساكن لمتضررى السيول بالصف

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع انشاء مساكن لمتضررى السيول بقرية الديسمى بمركز الصف بالجيزة، وذلك ضمن جولته التفقدية لمركزى الصف وأطفيح بالجيزة لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

شارك فى الجولة إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد بالمحافظة والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة على تفقد المشروع لمتابعة الموقف الإنشائى ونسب التنفيذ وذلك للعمل على تسكين الأهالى التى قد تضررت جراء أزمة السيول العام الماضى وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ويقام على مساحة 28 فدان ويشمل على 32 عمارة بمسطح 260 م٢ للعمارة الواحدة والتى تتكون من دور أرضى وثلاث أدوار متكررة ويحتوى كل دور على شقتين بمساحة 130 م٢ للشقة الواحدة وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلى 35%.. إلى جانب تدعيم المساكن بمسطحات خضراء وتوفير مجموعة حظائر ضمن المشروع مع مراعاة أن تكون بعيدة عن العمارات السكنية والتى تصل إلى 32 مجموعة حظيرة بعدد 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالى 720 م٢ بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة بطاقة 200 م٣ وخزان رى بسعة 250م 3 وخزان شرب وحريق بسعة 750 م٣ لخدمة المشروع.