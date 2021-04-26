الجمارك تكشف مزايا مشروع نظام التسجيل المسبق للشحنات.. أبرزها تخفيض الأسعار

كتب هانى الحوتى

استعرض المهندس أحمد الروبى مدير مشروع نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، كيفية تسجيل المستوردين على منصة التسجيل المسبق، قائلًا إن الشركة المستوردة ستقوم بالتسجيل على منظومة نافذة التسجيل المسبق ببيانات الرقم القومي وبيانات الشركة، ثم سيتقدم للحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني (E-TOKEN)، وبعدها سيتولى تسجيل بيانات المصدرين الأجانب المتعاملين مع الشركة، وتقديم بيانات الشهادات الجمركية إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية".

وأضاف "الروبي"، أنه بعد إدراج المستورد البيانات الأولية الأساسية للشحنة من خلال منصة نافذة aci application، ستقوم النافذة باستيفاء لقيودات تذييلات التعريف المتكاملة للتحقيق من صلاحية استيراد الصنف أم لا، وتقوم الجمارك بالرد بالقبول إصدار الرقم التعريفي للشحنة أو بالرفض مع توضيح الأسباب، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المصدر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

عدد أحمد الروبي، من مزايا نظام التسجيل المسبق؛ تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، ويساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الإفراج المسبق) ، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، كما يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات.

وجاء ذلك خلال ندوة لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI، بمشاركة وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم رئيس المصلحة، خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة، المهندس أحمد الروبي مدير مشروع ACI، أيمن أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة DSV ، عضو الجمعية، المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة.

من جانبه اشتكى محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، من إلزام منصة التسجيل المسبق بضرورة إدخال الرقم القومي للمستورد، في حين أن بعض المستوردين أجانب، مطالبًا بضرورة حل هذه المشكلة، لسرعة تسجيل المستثمرين الأجانب في مصر لاستيراد منتجاتهم.

ورد المهندس أحمد الروبي، بضرورة تواصل المستثمرين الأجانب مع مصلحة الجمارك لحل هذه المشكلة، أو إدخال رقم الباسبور الخاص به.