الجمارك: تطبيق إلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات بداية من يوليو المقبل

كتب هانى الحوتى

قال وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك ، إنه تم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مطلع شهر أبريل الجاري بمطار القاهرة تجريبيًا وسيتم زيادتها إلى 3 مراكز جديدة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإلزام بالمنظومة مطلع شهر يوليو مقبل بنحو 9 مراكز جمركية جديدة بحرية وبرية، مضيفًا أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة، ويستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر فى تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات.

وطالب "حسين"، خلال ندوة لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI، المجتمع الصناعي والتجاري بسرعة التسجيل على منصة التسجيل المسبق؛ لأن المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

وشارك في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم رئيس المصلحة، خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة، المهندس أحمد الروبي مدير مشروع ACI، أيمن أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة DSV، عضو الجمعية، المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة.

وأشار "حسين"، إلى أن منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر، سوف تلزم جميع الجهات التي تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام "إدارة المخاطر" كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة، بجانب الاعتماد على نظام "التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات" كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال واستقبال البيانات رقميًا.