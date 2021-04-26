الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على جنسيات أجنبية

كتب ـ محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرارا بالإذن لـ 21 شخصًا، المدرج أسماؤهم في الكشوف التالية، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتحرم سحر طه الفيومى "سورية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء في الجريدة إنشاء قسم سجل مدنى مركو الشواشنة فضلًا عن المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى يوسف الصديق، التابع لإدارة الأحوال المدنية بالفيوم والموجود داخل ديوان مركز شرطة الشواشنة الجديدة.