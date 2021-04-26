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البنتاجون: الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لتعرضها لهجمات

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:55 م
البنتاجون: الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لتعرضها لهجمات البنتاجون
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن البنتاجون، وزارة الدفاع الأمريكية، أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميا لهجمات، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فى وقت سابق، تدمير 3 طائرات مسيرة حوثية أطلقت صوب المملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف فى بيان، أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية فى السعودية، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولى الإنساني.

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير طائره ثانية بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية، حيث تم صد وتدمير محاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيبن والأعيان المدنية.

وأشار التحالف إلى أنه اعترض ودمّر طائرة بدون طيار مفخخة ثالثة فى وقت سابق، أطلقت باتجاه جازان جنوب السعودية.

 


السعوديه

البنتاجون

دعم السعوديه

هجمات

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