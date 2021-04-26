اليوم السابع
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الأردن تعلق رحلاتها للقادمين من الهند بسبب السلالة الجديدة لكورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 07:00 ص
الأردن تعلق رحلاتها للقادمين من الهند بسبب السلالة الجديدة لكورونا فيروس كورونا
(وكالات)

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أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق رحلاتها للقادمين من الهند والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوماً.

وقال وزير النقل الأردني وجية عزايزة اليوم، إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعاً لنقل العدوى للأردن.

وأشار الوزير الأردني إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.

 


الهند

فيروس كورونا

لقاح كورونا

وباء كورونا

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