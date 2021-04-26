اعتقال شاب فى أوروجواى هدد بقتل الرئيس فى مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا

فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة فى أوروجواى، شاب هدد الرئيس لويس لاكالى، بعد نشره سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى دعم فيها المظاهرات الأخيرة للقاحات وشكك فى اللوائح الصحية للحكومة، كما أنه هدد برسالة واضحة، قائلا:"أريد أن أقتل الرئيس"، وسيتم تقديمه اليوم إلى مكتب المدعى العام.

وقالت وزارة الداخلية فى أوروجواى على حسابها على تويتر: "أبلغنا عن اعتقال رجل يهدد في بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع اليوم رئيس الجمهورية"، حسبما قالت صحيفة "إل أوبزرفادور" الأوروجوية .

وأضافت أنه بمجرد "إتاحته للنيابة" أمرت المدعية آنا فالفيردي بمثول الشخص الذى يدعى أجوستين كابريرا، الذي لم تحدد هويته، أمامها اليوم الاثنين، والذى سيقرر بعد ذلك ما إذا كان سينسبه أم لا.

وفي مقطع فيديو آخر، أكد أن رسالته كانت تهدف إلى دعم ثلاثة منظمين لمظاهرة حديثة لمكافحة اللقاح في مالدونادو وُجهت إليهم تهمة "الازدراء الشديد" والذين مُنعوا من مغادرة البلاد لمدة 90 يومًا وهم خافيير سيوتو وفرناندو فيجا وفرناندو فيريرا.

وجرت تلك المظاهرة الأسبوع الماضي في ساحة سان فرناندو دي مالدونادو، وتم إخطار المتظاهرين من قبل السلطات بضرورة وقف التكتل، بسبب الترتيبات الصحية. لكن مع استمرار المظاهرة ، تدخلت الشرطة.

وصرح خوان توريس، عضو منظمة "من أجل الحقيقة"، لصحيفة "إل باييس" الأوروجوية، أن "الأمر ليس ضد الفيروس، ولكن ضد الأحكام الصحية القانونية التي يتم محاولة فرضها بالتطعيم المنهجي".

من جهتها، أفادت إذاعة أوروجواى الحكومية أنه بمجرد انتشار الفيديو مع التهديد، أطلق الموضوع تسجيلًا آخر أوضح فيه أن تهديداته لم تكن موجهة إلى رئيس الجمهورية ، لويس لاكال بو.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في 13 مارس 2020 ، أبلغت أوروجواي عن إجمالي 184.865 مصابًا ، منهم 28.050 نشطًا حاليًا و 531 منهم في العناية المركزة.