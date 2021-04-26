إيران تقضى بسجن "بريطانية-إيرانية" عام ومنعها من مغادرة البلاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

آعلن حجة كرماني محامي عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زغاري راتكليف اليوم الاثنين، إن محكمة ثورية إيرانية قضت بسجن موكلته لمدة عام ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عام.

وأضاف كرماني لموقع امتداد نيوز،"حكم على نازانين زاغاري بالسجن لمدة عام ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عام بتهمة الدعاية المناهضة للجمهورية الإسلامية".

وكانت زغاري راتكليف اعتقلت في مطار بطهران في أبريل 2016 وأدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

وتم إطلاق سراح زغاري راتكليف، التي قضت معظم عقوبتها في سجن إيفين بطهران، في مارس الماضي خلال جائحة كورونا وظلت قيد الإقامة الجبرية، لكن تحركاتها كانت مقيدة ومنعت من مغادرة البلاد.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستواصل بذل كل ما في وسعها لتأمين الإفراج الدائم عنها حتى تتمكن من العودة إلى المملكة المتحدة.