إغلاق مطعم سوري بالإسماعيلية بعد ضبط لحوم فاسدة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تمكنت حملة تموينية، بالتنسيق مع أمن الإسماعيلية، من إغلاق مطعم سورى بمنطقة الخامسة بنطاق حي ثالث، ومصادرة كمية من اللحوم مجهولة المصدر، بعد التأكد من تلفيتها، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما أسفرت الحملة، عن إغلاق أحد المحال التجارية بعد العثور على عدد من المواد الغذائية غير صالحة.

وشن حي ثالث، بالتعاون مع مديرتي التموين والصحة بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لمراجعة إجراءات السلامة بالمطاعم وتواريخ صلاحية المنتجات بالمحال التجارية.

وتمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط كميات من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية بدائرة ثالث، وذلك تحت إشراف اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية وبرئاسة العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين.

وردت معلومات لمباحث التموين، بتداول سوبر ماركت بدائرة ثالث منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتالفة، وبالعرض على العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، كلف العميد محمد الأعصر بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وبالتحريات أثبت صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صاحب السوبر ماركت، وبالتفتيش تم التحفظ علي 150 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة من دواجن وجبن وبقوليات ومقرمشيات جميعها تالفك وغير صالحة للأستهلاك الآدمي، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.



المضبوطات داخل المحل (1)



المضبوطات داخل المحل (2)



المضبوطات داخل المحل (3)