أضرار النوم بالعدسات اللاصقة.. أبرزها تضخم القرنية وتهيج العين

كتبت مروة هريدى

نعلم جميعًا أنه يجب عليك إزالة العدسات اللاصقة قبل الذهاب إلى النوم، ولكن أحيانًا قد ننسى إزالتها ونذهب إلى النوم دون تفكير فى المخاطر الناجمة عن ذلك.

- وفقًا لما ذكره موقع "Health line" فإن هناك العديد من الأضرار تنتج عن النوم مرتديًا العدسات اللاصقة:

1- تضخم القرنية

القرنية تحتاج إلى الأكسجين، فإذا كنت ترتدى العدسات اللاصقة فإن القرنية تحصل على كمية أقل من الأكسجين، حيث أظهرت الأبحاث التى أجرتها الأكاديمية الأمريكية للبصريات أن محتوى الأكسجين يمكن أن ينخفض ​​كثيرًا عند ارتداء العدسات أثناء النوم ما قد يترتب عليه تضخم القرنية ويسبب فجوات صغيرة بين خلايا سطح العين ومن المرجح أن تستقر البكتيريا فى تلك المناطق ما يترتب عليه التهابات العين.

2- التهاب العين

تزداد فرصة الإصابة ب عدوى العين إذا كنت تنام مع بقاء العدسات اللاصقة فى الداخل، حيث تقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها زيادة فرصة الإصابة بالتهابات العين من ست إلى ثمانى مرات إذا لم تخلع العدسات اللاصقة عند الذهاب إلى النوم، حيث يمكن للبكتيريا أن تستقر بسهولة على العدسات عندما تذهب إلى النوم وتغلق عينيك ومن ثم تحتفظ بالبكتيريا فى عينيك طوال الليل.

3- تهيج أو تلف العين

إذا كنت محظوظًا بما يكفى لعدم إصابتك بالعدوى فى العين فغالبًا ما تتهيج عيناك عند الغفوة مع بقاء العدسات فى الداخل، حيث تجف عينيك أثناء النوم وإزالة العدسات بعد إصابة العين بالجفاف قد يسبب تهيجًا وأحيانًا تلفًا.

- هل تضر العدسات اللاصقة بالعين أثناء القيلولة؟

النوم مع العدسات لمدة ثمانى ساعات ليست فكرة جيدة ولكن هل يمكن أن يؤلمك ارتدائها أثناء القيلولة لمدة 15 دقيقة على سبيل المثال، نعم ليست جيدة فقد تتجمع البكتيريا أيضًا بين الخلايا السطحية للعين، مع العلم أنه كلما طالت مدة نومك زادت المخاطر التى تتعرض لها وتبدأ القرنية بالانتفاخ.

- أعراض تشير إلى حدوث مشكلة نتيجة النوم بالعدسات اللاصقة:

1- الشعور بألم أو إزعاج فى العين

2- الشعور بحساسية شديدة تجاه الضوء

4- دموع العين