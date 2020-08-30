اسباب احمرار العين عدة وأبرزها الحساسية أو التعرض لغبار

كتبت فاطمة خليل

أسباب احمرار العين عديدة وتحدث هذه الحالة عندما تتوسع الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة على سطح بياض عينيك ، مما يؤدي إلى تحول بياض إحدى العينين أو كلتيهما إلى لون وردي أو أحمر، وهناك عدة أشياء قد تسبب هذا منها الحساسية وغيرها، في هذا التقرير نتعرف على أسباب احمرار العين، وفقاً لموقع "webmd".



احمرار العين

اسباب احمرار العين



اسباب احمرار العين عديدة ويمكن لعدد من الأشياء أن تجعل عينيك حمراء وبعض الأسباب الأكثر شيوعًا هي:

اسباب احمرار العين الحساسية



تشمل المحفزات الخارجية حبوب اللقاح من الأعشاب والأشجار وتشمل أيضاً وبر الحيوانات الأليفة والغبار والعفن في هذه الحالات، قد تكون عيناك أيضًا بها أعراض مثل:

-حكة

-حرقان

-قد يكون لديك أيضًا أعراض حساسية الأنف، مثل العطس وانسداد الأنف.

اسباب احمرار العين منها الجفاف



في بعض الأحيان ، لا تحتوي دموعك على القوام المطلوب قد تتبخر بسرعة كبيرة وأحيانًا لا تستطيع عينك أن تبكي على الإطلاق وهذه الحالة تسمى جفاف العين يمكن أن يسبب الألم أو تقرحات في القرنية، أو في حالات نادرة فقدان بعض الرؤية.

تشمل الأعراض الأخرى لجفاف العين ما يلي:

-شعور حارق

-رؤية ضبابية

-الجفون الثقيلة

-عدم القدرة على البكاء

-إرهاق العين

-الدموع الزائدة ، في الأوقات التي لا تجف فيها عينيك

- عدم الراحة من العدسات اللاصقة

اسباب احمرار العين منها التهاب الملتحمة



يُعرف أيضًا باسم التهاب الملتحمة، وهو يحدث عندما تلتهب بطانة جفنك وبياض عينك قد يحدث بسبب فيروس أو بكتيريا. إنه شائع جدًا، خاصة بين الأطفال، وعادة ما يكون شديد العدوى. إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالتهاب الملتحمة، فاستشر طبيبك ، واغسل يديك كثيرًا ولا تفرك عينيك.

وتشمل الأعراض الأخرى:

-دموع أكثر من المعتاد

- حرقان العيون أو الحكة

-إفرازات بيضاء أو صفراء أو خضراء من عينيك

-الحساسية للضوء

-قشرة على جفنك أو رموشك



احمرار العين

اسباب احمرار العين تمزق الأوعية الدموية



يحدث هذا عندما تنكسر الأوعية الدموية الدقيقة تحت سطح العين. الدم محاصر ويجعل بياض عينك يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح. يمكن أن يحدث بسبب العطس الشديد ، أو رفع الأشياء الثقيلة ، أو القيء الشديد ، أو فرك عينك بشدة. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بتمزق في الأوعية الدموية إذا كنت تتناول أدوية مسيلة للدم ، حتى الأسبرين الخاص بالأطفال. قد تبدو الأوعية الدموية المكسورة مخيفة ولكنها غير ضارة بشكل عام. عادة لا يوجد ألم.

تسبب الأوعية الدموية المكسورة أعراضًا أخرى مثل:

-منطقة حمراء زاهية على عينك مع احمرار عام

-شعور بخدش في العين.

اسباب احمرار العين منها الجلوكوما



يمكن أن يتراكم السائل في الجزء الأمامي من عينك، هذا يسبب الضغط ويمكن أن يتلف العصب البصري، هذه الحالة تسمى الجلوكوما، إنه السبب الرئيسي للعمى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

عادة ما يكون الجلوكوما غير مؤلم يمكن أن يسبب شكل غير عادي من الجلوكوما الحاد أعراضًا مثل:

-ألم شديد في عينك

-صداع

-ضعف أو تشوش الرؤية

-قوس قزح أو هالات في رؤيتك

- قئ و غثيان



اسباب احمرار العين

أسباب أخرى لاحمرار العين



تشمل الأسباب الأخرى للعيون الحمراء أشياء في العالم من حولك ، مثل:

-الكلور من حمامات السباحة

-الغبار

-دخان السجائر

-العطر

- أمراض العيون مثل:

-خدش أو التهاب أو قرحة في القرنية

-التهاب القرنية (التهاب القرنية)

التهاب الجزء الملون من العين (التهاب القزحية)، أو الطبقة الوسطى من العين (التهاب القزحية) ، أو الجزء الأبيض من العين (التهاب الصلبة) ، أو الغشاء الذي يغطي الجزء الأبيض من العين (التهاب القزحية)

-مضاعفات جراحة العيون أو استخدام العدسات اللاصقة

يمكن أن تؤدي قطرات العين التي تُصرف دون وصفة طبية والتي تستهدف الاحمرار إلى تفاقم المشكلة قد تعتمد عيناك على القطرات وتصبح أكثر احمرارًا بعد زوالها يمكنهم أيضًا تجفيف عينيك وإخفاء أعراض المشاكل الصحية.