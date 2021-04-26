اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة 130-150 جنيها للكيلو

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة 130-150 جنيها للكيلو لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم الاثنين 26 - 4-2021، استقرارا فى  أسعار اللحوم البلدى بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
 
وقال حسن محمود صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين  120-140  جنيها،  الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو.
 
وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللحوم أسعارها مستقرة نظرا لزيادة المعروض خلال شهر رمضان المبارك، حيث سجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 
 
وأشار محمود، إلى أن  سعر كباب الحلة عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 
 
 
 

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