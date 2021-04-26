أسعار السيارة مرسيدس - بنز GLE الجديدة كليا بالسوق المصرية

كتبت : أماني سمير

تأتي السيارة مرسيدس-بنز GLE 450 4MATIC، بسعر مليون و 905 ألف جنيه للسوق المصرية، وهي سيارة مجمعة محليا .

أبرز المواصفات

تتمتع السيارة مرسيدس-بنز GLE، بأداء قوي بدعم EQ Boost ، السيارة مزودة بمحرك مكون من 6 سلندرات مدعم بنظام كهربائي 48 فولت، ويولّد 367 حصان مع عزم دوران 500 نيوتن متر، هذا بالإضافة إلى عزم دوران إضافي 250 نيوتن متر، وقدرة 22 حصان ناتجة عن دفعة كهربائية EQ Boost تعمل لفترات قصيرة متقطعة.

وبفضل هذا المحرك القوي بصوته المميز، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ ساعة بكل سلاسة خلال 5.7 ثواني فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/الساعة.

ويتم نقل هذه القوة الهائلة، لنظام 4MATIC للدفع الكلي للعجلات، عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز 9G-TRONIC، بما يتيح للسيارة السير بسرعة وثبات تام على الطرق العادية والوعرة.

إلى جانب العديد من الخصائص والمزايا المتطورة، بما في ذلك نظام MBUX للمعلومات والترفيه مع إمكانية التحكم فيه بالإيماءات، ونظام عرض معلومات على الزجاج الامامي (HUD)، وعتب صعود السيارة المضيء، والعرض الضوئي لنجمة مرسيدس-بنز عند فتح باب السيارة.

اما عن التصميم الخارجي للسيارة GLE، فالنسب التصميمية للسيارة تتضمن قاعدة عجلات طويلة وجسم خارجي عريض وعجلات كبيرة، بالإضافة إلي المزيد من الروعة لشكل السيارة، فقد تم تزويدها بـعجلات AMG قياس 20 بوصة وشبكة AMG الأمامية المُميِزة.

إنّ التصميم الخارجي لسيارات GLE الجديدة، يضع معاييرًا جديدة لإنسيابية سيارات الـSUV، وهو ما يعمل على زيادة كفاءتها وقدرتها في الانطلاق على الطريق.

وجاء التصميم الداخلي، بمقابض اليد بالتابلوه الأوسط، واستخدام الخامات والمواد فائقة الجودة في تصنيع الأسطح الجلدية ومفاتيح التحكم وشاشات العرض .

من ناحية أخرى، تتميز السيارة GLE الجديدة بقاعدة عجلات أطول مع سعة ورحابة كبيرة في المساحات الداخلية للركاب في الأمام، والخلف كما تتمتع السيارة أيضًا بأعلى معايير الراحة بفضل شاشات العرض الكبيرة و MBUX، وأبواب السيارة التي يتم اغلاقها كهربائيًا، والمقاعد الأمامية المريحة متعددة الوظائف، والمزودة بامكانيات التدفئة والتبريد والتدليك، هذا إلى جانب حامل الأكواب الذي يمكن التحكم في درجة حرارته.

وبالإضافة لذلك، تتميز السيارة GLE الجديدة، بالإضاءة الداخلية المحيطية التي تميز مرسيدس-بنز، والسقف البانورامي والشحن اللاسلكي للأجهزة المحمولة، ونظام Burmester® الصوتي المحيطي.

القيادة الذكية وخصائص السلامة والأمان

تتضمن السيارة GLE الجديدة، باقة من خصائص الأمان وأنظمة المساعدة على القيادة، مثل نظام ATTENTION ASSIST، ونظام المساعدة على ركن السيارة، مع PARKTRONIC المزودة بكاميرا 360 درجة بخاصية Bird’s-eye View، بالإضافة لنظامي Active Parking Assist، و PRE-SAFE® .

توفر السيارة، أيضًا أفضل رؤية لقائد السيارة بفضل الكشافات الأمامية ذات المدي البعيد من طراز ULTRA RANGE MULTIBEAM LED .