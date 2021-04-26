أحمد.. موهبة فى الإنشاد.. و"أنشودة سيدنا النبي روحى" تحقق ملايين المشاهدات

الشعر هو ذلك الكلام الموزون لحنا، العذب لغة لا يتقنه إلا قلة قليلة حباها الله بهذه الموهبة الفذة، ومن الشعراء المتواجدين على الساحة فى مجال الإنشاد الدينى، "الشاعر أحمد السمان" الملقب بدرويش الشعر.

ويقول أحمد السمان البالغ من العمر 28 عاما، إنه من مواليد مركز الغنايم محافظة أسيوط، بدأت موهبته الشعرية فى الطفولة من خلال الإذاعة المدرسية، وكتب أناشيد للأطفال فى الحادية عشر من عمره، وفى المرحلة الإعدادية شجعه مدرس اللغة العربية الذى أثنى على موهبته الشعرية، وأصبح له فقرة فى الإذاعة المدرسية لإلقاء الشعر، وبدأت موهبته الحقيقية أثناء دراسته الجامعية بكلية الزراعة جامعة أسيوط، بحصوله على المركز الأول على مدار 3 سنوات متتالية فى مسابقة الشعر التى تنظمه الجامعة، وشارك فى حفلات التخرج بالجامعة، وبدأت قصائده تنال إعجاب أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبحكم نشأته وسط عائلة صوفية تمدح أل البيت، هاما حبا فى مدح سيدنا النبى صل الله عليه وسلم، وأل بيته، وبدأ يكتب القصائد ويهديها المداحين فى حضرات الانشاد ولقب بدرويش الشعر، وأصبح عضو مؤسس في صالون الغنايم الثقافى،ويبحث عن المواهب ورعايتها.

وعن أعماله فى مجال الإنشاد الدينى، كانت البداية فى عام 2019، بأنشودة بالحبيب أنا منهتنى، وأنشودة " يا نبى انت الأمل" لجوهرة الإنشاد الدينى المنشدة "إيمان أبو العلا" ثم أنشودة " سيدنا النبي روحى" للمنشدة إيمان أبو العلا وهند أنور، التى حققت ما يزيد عن 25 مليون مشاهدة، ثم أنشودة " شفيعى" للمنشدة حورية برعي، وأنشودة تلاتين يوم، للمنشدة آية أشرف، و أنشودة بالصلاة أبدأ، للمنشد أحمد صلاح، و أنشودة بحبك يانبي المنشدة آمنة الزينبية، منذ أيام،وحاليا يستعد لإصدار ديوانه الأول" تحابيش درويش" من المتوقع إصداره فى شهر يونيو.

ومن كلمات أنشودة " بالحبيب أنا متهنى" " بالحبيب أنا متهنى ، وبمدحه قلبي أنا بيغنى،فى ضعفى وف همى أنا مين غيرك يا سيدى شال عنى، ومدحي فيك انا على قدى،مش هقدر أوصف لك ودى،عاجز على الوصف ياجدى، مهما يزيد شعرى وفنى، المدح فيك إدانى قوة، خلانى فى الحب فتوة،سكنت قلبي أنا من جوه، ياللى وصالك وصلنى،وصلنى للرحمان صافى، جملى شكلى وأوصافى ،علمنى بالشرح الوافى،من نوره كفى أنا متحنى،عل الباب أنا واقف ذاكر،واقف من الصبح الباكر،لمحبتك أنا مش ناكر،وللزيادة أنا مستنى،يارب صل على الممدوح،أحمد نبينا حبيب الروح ، إن مدحته المسك يفوح ، والدمع ينزل من الننى، بالحبيب أنا متهنى".