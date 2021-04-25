6 أرقام مهمة عن ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع

كتب أمين صالح

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع خلال شهر ديسمبر الماضى إلى مليار و354 مليون دولار.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن صادرات مصر من السلع تامة الصنع:

1- بلغت الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع فى شهر ديسمبر الماضى مليار و354 مليون دولار

2- الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع وصلت إلى مليار و 181 مليون دولار في ديسمبر 2019

3- مقدار الزيادة في صادرات مصر من السلع تامة الصنع وصل إلى 173 مليون دولار

4- بلغت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة 613 مليون دولار فى ديسمبر الماضى

5- بلغت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة 622 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019

6- تراجعت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة بمقدار 9 ملايين دولار