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6 أرقام مهمة عن ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع

الأحد، 25 أبريل 2021 05:00 ص
6 أرقام مهمة عن ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع صادرات-
كتب أمين صالح

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كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع خلال شهر ديسمبر الماضى إلى مليار و354 مليون دولار.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن صادرات مصر من السلع تامة الصنع:

 

1- بلغت الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع فى شهر ديسمبر الماضى مليار و354 مليون دولار

2- الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع وصلت إلى مليار و 181 مليون دولار في ديسمبر 2019

3- مقدار الزيادة في صادرات مصر من السلع تامة الصنع وصل إلى 173 مليون دولار

4- بلغت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة 613 مليون دولار فى ديسمبر الماضى

5- بلغت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة 622 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019

6- تراجعت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة بمقدار 9 ملايين دولار


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