اليوم السابع
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انفوجرافيك.. رغم استمرار أزمة كورونا صادرات مصر ترتفع لـ7.4 مليار دولار بالربع الأول من 2021

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 ص
انفوجرافيك.. رغم استمرار أزمة كورونا صادرات مصر ترتفع لـ7.4 مليار دولار بالربع الأول من 2021 صادرات
كتب إسلام سعيد

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سجلت الصادرات المصرية، غير البترولية ارتفاع ملحوظ بالربع الأول من 2024، خلال الفترة من يناير إلي مارس 2021، وذلك رغم استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الاستيراد والتصدير.
 
- الصادرات غير البترولية بلغت 7 مليارات و438 مليون دولار الربع الأول من2021.
 
- 6 مليارات و990 مليون دولار إجمالي الصادرات بنفس الفترة من العام الماضي.
 
- مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة يرفع الصادرات 6%.
 
- الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
 
- فاتورة الواردات تسجل 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار.
 
- انخفاض عجز الميزان التجاري 1% ليسجل 9 مليار و552 مليون دولار .
 
- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة يتصدر بقيمة مليار و530 مليون دولار.
 
- قطاع مواد البناء يسجل مليار و353 مليون دولار.
 
- قطاع الصناعات الغذائية يسجل 965 مليون دولار .
 
- السلع الهندسية والإلكترونية تسجل صادرات 739 مليون دولار.
 
- صادرات الملابس الجاهزة 434 مليون دولار .
 
- قطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.

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الصادرات المصرية

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