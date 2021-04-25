5 معلومات عن المرحلة الأولى لتطوير الطريق الصحراوى الغربى.. تشمل 230 كيلو

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير الطريق الصحراوى الغربى وتحديد للمرحلة الأولى من المشروع والتي تتمثل فى :-
1- المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم .
2- يتم تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً.
3- إنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً.
4- إنشاء طريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.
5- إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.
جدير بالذكر، أن وزير النقل أجرى جولة لتفقد أعمال تطوير الطريق الصحراوى الغربى، ووجه بضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أى مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وكذلك إزالة اى تعديات على جانبى الطريق، وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبى الطريق فى الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكبارى من أولويات وزارة النقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة