5 معلومات عن المرحلة الأولى لتطوير الطريق الصحراوى الغربى.. تشمل 230 كيلو

كتب محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير الطريق الصحراوى الغربى وتحديد للمرحلة الأولى من المشروع والتي تتمثل فى :-

1- المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم .

2- يتم تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً.

3- إنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً.

4- إنشاء طريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.

5- إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.