5 فوائد صحية لزيت الزيتون.. يحمى من أمراض القلب والسرطان

كتبت مروة هريدى

جميع أنواع الزيتون لذيذة ومليئة بالدهون الصحية، يمكن استهلاك كل من الزيتون الأخضر والأسود للحصول على الدهون مع الحفاظ على الصحة، حيث يحتوى الزيتون على نسبة عالية من الألياف يمكنك أيضًا طهى وجباتك بزيت الزيتون فهو مفيد لصحة القلب نظرًا لاحتوائه على دهون صحية، وفيما يلى الفوائد الصحية الرئيسية ل زيت الزيتون ، وفقًا لما ذكرها موقع "onlymyhealth".

1- مصدر لمضادات الأكسدة

يعتبر زيت الزيتون مصدرًا غنيًا للأحماض الدهنية المفيدة وفيتامين K وفيتامين E والعديد من مضادات الأكسدة القوية الأخرى المفيدة للبشرة والصحة العامة، فهى تقلل الالتهاب وتحارب أضرار الجذور الحرة المحتملة الناجمة عن الإجهاد التأكسدى.

2- له خصائص مضادة للالتهابات

بدلًا من استخدام الزيت النباتى أو عباد الشمس يجب استخدام زيت الزيتون خاصة خلال فصل الشتاء فهو مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكن أن يساعد فى علاج آلام المفاصل والعضلات، ويحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يقلل الالتهاب بشكل فعال.

3- يحمى من أمراض القلب

يتمتع زيت الزيتون بالقدرة على تخفيض مستويات الكولسترول السيء وبالتالى يمنع الإصابة بأمراض القلب أيضًا، ويشترط عدم الإفراط فى تناول زيت الزيتون وتناوله بالكمية المناسبة لحماية قلبك وتقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

4- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بأمراض السرطان مثل القولون والمستقيم والثدى والرحم والبروستاتا والرئة والبنكرياس، إذا قمت بتضمين ملعقة كبيرة على الأقل من زيت الزيتون فى كل وجبة يوميًا، فقد يكون ذلك مفيدًا لك، وفقا لدراسة فإن زيت الزيتون هو الأكثر فعالية فى الوقاية من سرطان الثدى لدى النساء.

5- يساعد على فقدان الوزن