وزير مالية ألمانيا المرشح لخلافة ميركل: مرشحو أحزاب الاتحاد والخضر لا يليقان بالمنصب

كتبت: هناء أبو العز

أكد أولاف شولتز وزير المالية ومرشح الحزب الديمقراطى لمنصب المستشار الألمانى، أن منافسيه من الاتحاد والخضر ، أرمين لاشيت وأنالينا بربوك ، لا يليقون بمنصب المستشارية.

وقال أولاف فى تصريحات لصحيفة بيلد: "ألمانيا هى واحدة من أكبر وأنجح الدول الصناعية فى العالم، و لذلك يجب أن يقودها شخص لديه خبرة فى الحكم ، ولا يريد فقط أن يحكم ، بل يمكنه فعل ذلك بالفعل".

وأكد وزير المالية : أنا المرشح لمنصب المستشار الذى أمتلك الخبرة والمعرفة اللازمتين لهذه المهمة، هذا يميزنى عن منافسي.

وطلب شولز من رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليان لاشيت اتخاذ قرار بين السياسة الفيدرالية وسياسة الدولة.

وتوقع شولتز أن الاتحاد لن يتعافى بعد الآن من ركوده فى استطلاعات الرأى وأنه سيحقق نتيجة أقل بكثير من 30 %فى الانتخابات الفيدرالية ، وهذا يمهد الطريق لحكومة بدون الاتحاد المسيحى الديمقراطى.

وتعهد شولتز، بجعل الكهرباء أرخص و إلغاء الرسوم البيئية الإضافية على سعر الكهرباء ، والرسوم الإضافية لمخطط كهربية الدماغ ، ودفعها من الميزانية ، وهذا يخفف العبء عن كاهل الشركات والمواطنين، كما ستوفر أسرة مكونة من أربعة أفراد ما متوسطه حوالى 300 يورو من تكاليف الكهرباء سنويًا.

واتهم شولتز الاتحاد بتعريض مستقبل ألمانيا للخطر من خلال سياسته المتعلقة بالطاقة، ويجب منح تصاريح أنظمة الطاقة الشمسية والمزيد من توربينات الرياح فى البحر وعلى الأرض بشكل أسرع.