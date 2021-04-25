وزير النقل يتابع آخر أعمال تطوير الطريق الصحراوى الغربى بتكلفة 26 مليار جنيه

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوى الغربي والتى تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم و حيث يتم تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أى مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وكذلك إزالة اى تعديات على جانبى الطريق، وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبى الطريق فى الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكبارى من أولويات وزارة النقل.

وأكد الوزير على أهمية الطريق حيث سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، لافتا إلى أنه سيكون محور حر للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التى سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين، مضيفاً أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومى للطرق الذى يبلغ إجمالى أطواله 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذى بدأ تنفيذه منذ عام 2014، قائلاً:"وقد وجهت القيادة السياسية على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه وجارى العمل فى المرحلة الأولى فى المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتى قاربت على الانتهاء والمرحلة الثانية الجارى العمل بها فى المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكى / ارقين بطول 442كم، والمرحلة الثالثة فى المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 246 كم، وكذلك المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كم.