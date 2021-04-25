وزير المالية: استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بموازنة 21/22

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لعام 21/22 التزمت باستيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة 6و275 مليار جنيه بزيادة 1و17 مليار جنيه عن العام الحالي.

وأضاف خلال بيانه المالى الذى القاه أمام مجلس النواب اليوم عن مشروع الموازنة لعام 21/22، "تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى ب6و14 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه والتعليم العالى والجامعى بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه والبحث العلمى بنحو 4 مليارات جنيه لتصل إلى 64 مليار جنيه".

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 7و10مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه، ليشمل عدد أكبر من المحافظات حيث تتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى ومبلغ 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت وزير المالية إلى أن الموازنة تعكس الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال.