اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 03:31 م
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نائب محافظ أسوان: تنفيذ 63 مشروعا حتى اليوم ضمن حياة كريمة

الأحد، 25 أبريل 2021 03:22 م
نائب محافظ أسوان: تنفيذ 63 مشروعا حتى اليوم ضمن حياة كريمة لجان الاستماع ضمن مبادرة حياة كريمة
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، أنه تم تنفيذ 34 مشروعاً فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تنفيذ 29 مشروعا فى قطاع الرى، بجانب إنشاء وصيانة شاملة لـ 46 مدرسة ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " بمركزى كوم أمبو وإدفو.

وأضاف نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مركزى كوم أمبو وإدفو يشهدان ملحمة من العمل المتواصل لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها من أجل توفير حياة معيشية كريمة لحوالى 677 ألف مواطن داخل 22 قرية رئيسية و 374 تابع وكفر ونجع منها 13 قرية بإدفو و 9 قرى بكوم أمبو.

وأشار إلى أنه تم زيارة مركز نصر النوبة للبدء فى حصر ورصد مطالب واحتياجات قرى المركز من خلال اجتماعات لجنة التنمية المتكاملة، وذلك عقب إدراج المركز بإجمالى 9 وحدات محلية قروية رئيسية، و 46 قرية فرعية لرفع جودة الخدمات لـ 143.5 ألف نسمة.


حياة كريمة

مبادرة تطوير الريف المصرى

مشروعات حياة كريمة

اسوان

اخبار مصر

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